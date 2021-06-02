Санкт-Петербург, , 03:28 — REGNUM Делегация от Приморья во главе с губернатором Олегом Кожемяко примет участие в Петербургском международном экономическом форуме — 2021, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Читайте также: На ПМЭФ-2021 обсудят «экономику новой реальности»

Кожемяко будет участником пленарного заседания форума, на котором выступит президент РФ Владимир Путин, и в панельных дискуссиях. Также запланирован ряд встреч с руководителями российских и зарубежных компаний, представителями органов власти.

Отдельное внимание участники форума уделят развитию Дальневосточного федерального округа. На сессии «Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?» эксперты обсудят эффективность предпринимаемых мер по поддержке инвестиционных проектов и наметят дальнейшие шаги по развитию экономики макрорегиона.

Участники сессии обсудят также программу мероприятий для запуска нового инвестиционного цикла, которую российское правительство совместно с заинтересованными деловыми и экспертными объединениями разрабатывает в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 2 июня начнет свою работу XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ, SPIEF). Форум, который продлится четыре дня, вернулся в Северную столицу после первой в его истории паузы: в 2020 году ПМЭФ пришлось отменить из-за охватившей мир пандемии коронавирусной инфекции. Вынужденный перерыв и «дыхание» пандемии, до победы над которой пока далеко, нашли отражение в главной теме ПМЭФ-2021: «Снова вместе. Экономика новой реальности».