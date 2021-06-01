Приштина, , 23:47 — REGNUM Министр культуры, молодежи и спорта Косово Хайрулла Чеку 1 июня рассказал о случаях нападений на религиозные объекты в крае за минувший год. Всего за год произошло 57 таких инцидентов.

По его словам, всего лишь восемь из них были случаями нападения на православные церкви. Большая же их часть — это нападения на мечети.

На своей странице в социальной сети Twitter Чеку заявил, что ни один из инцидентов не имел отношения к религии. Чаще всего речь шла о воровстве.

В Косово называют пропагандой заявления сербского руководства о религиозно обусловленных нападениях на православные храмы в Сербии и требуют пересмотреть решение об объявлении подверженным угрозе Дечанского монастыря на севере края.

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