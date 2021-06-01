Брюссель, , 23:29 — REGNUM Страны — члены Североатлантического альянса обсуждают перспективы создания общего центра по развитию технологий, сообщил 1 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса.

По его словам, такой центр должен послужить укреплению технологического преимущества НАТО.

«Мы должны укрепить наше технологическое преимущество. Поэтому в рамках инициативы «НАТО-2030» мы сейчас обсуждаем возможность создать центр, который будет помогать нашим союзникам координировать усилия по развитию технологий и предоставлять им дополнительное финансирование со стороны стран-членов, которые будут принимать участие в работе центра», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг призвал все страны НАТО сохранять уровень военных расходов и стремиться их повысить до обещанного уровня.

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