Рига, 1 июня 2021, 23:17 — REGNUM Сегодня, 1 июня, были сыграны заключительные матчи групповой стадии чемпионата мира по хоккею в Латвии.
Таким образом, определились все пары четвертьфинала плей-офф, согласно расположению команд в турнирных таблицах обеих групп.
Сборная России, занявшая первую строчку в группе A, будет противостоять команде Канады, ставшая четвертой в группе B.
Швейцария, вторая команда группы A, сыграет с Германией, расположившейся на третьем месте в группе B.
По аналогичной схеме Финляндия встретится с Чехией, а США со Словакией.
Все матчи будут сыграны 3 июня.