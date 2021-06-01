Рига, , 23:17 — REGNUM Сегодня, 1 июня, были сыграны заключительные матчи групповой стадии чемпионата мира по хоккею в Латвии.

Таким образом, определились все пары четвертьфинала плей-офф, согласно расположению команд в турнирных таблицах обеих групп.

Сборная России, занявшая первую строчку в группе A, будет противостоять команде Канады, ставшая четвертой в группе B.

Швейцария, вторая команда группы A, сыграет с Германией, расположившейся на третьем месте в группе B.

По аналогичной схеме Финляндия встретится с Чехией, а США со Словакией.

Все матчи будут сыграны 3 июня.