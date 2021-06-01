Москва, , 22:41 — REGNUM Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» будет комплектоваться ракетами нового образца, с существенно превосходящими характеристиками, сообщает 1 июня газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

По утверждению издания, речь идёт о новом боеприпасе, который почти невозможно обнаружить и перехватить, так как он способен выполнять сложные маневры, уходя от противоракет на пути к назначенной цели.

Источники пояснили, что новые ракеты для «Искандеров» начали разрабатывать еще в 2016 году и сейчас они находятся в высокой степени готовности.

В частности, в августе 2020 года они уже были испытаны на полигоне Капустин Яр.

По данным источников, новые ракеты выполнены с применением технологии «стелс». Также уточняется, что ракеты будут идти к цели по баллистической траектории, но при этом не выйдут за пределы земной атмосферы. Дальность действия новых ракет заявлена в пределах 500 км.

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