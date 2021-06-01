Минск, , 21:55 — REGNUM Вещание в Белоруссии трёх российских телеканалов — «Русская ночь», «Телеканала КХЛ» и «КИНОМИКСа» отныне запрещено, поскольку их исключили «из списка разрешённых к распространению на территории» республики, сообщили 1 июня в пресс-службе белорусского министерства информации.

«В выдаче разрешений на вещание телепрограммам «КИНОМИКС», «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» на очередной период отказано в связи с выявленными в представленных материалах на получение разрешения фактами нарушения закона «О рекламе», — говорится в сообщении. — А за получением нового разрешения на распространение телепрограммы «Русская ночь» уполномоченные на то лица в мининформ не обращались».

В министерстве пояснили, что, по белорусским законам, срок действия разрешения на вещание на территории Белоруссии иностранного телеканала составляет три года с момента его выдачи.