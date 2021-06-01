Подгорица, , 21:06 — REGNUM Европейская интеграция Черногории не имеет альтернативы, так что Болгария готова предоставить этой стране всю необходимую экспертную и техническую помощь, заявила 1 июня болгарский посол Меглен Плугчиева в ходе встречи с черногорским министром внутренних дел Сергеем Секуловичем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Политические процессы в Черногории и Болгарии не влияют на отношения и сотрудничество между двумя странами, и есть основания для того, чтобы они в будущем углублялись, подчеркнул Секулович на встрече с послом.

Плугичева ознакомила черногорского министра с политическими событиями в Болгарии и заявила, что новые выборы должны обеспечить стабильное функционирование правительства.

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