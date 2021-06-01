Рим, , 20:46 — REGNUM Сегодня, 1 июня, «Матч ТВ» на своем портале сообщила об интересе нескольких итальянских клубов к бывшему главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско.

По данным источника, Тедеско не получал конкретных предложений по работе, однако известно, что им интересуется «Верона» и «Специя».

Ранее пост главного тренера «Вероны» покинул Иван Юрич, который продолжит карьеру в «Торино». Наставник «Специи» Винченцо Итальяно привлек внимание руководства «Лацио», которое недавно рассталось с Симоне Индзаги.