Рим, 1 июня 2021, 20:04 — REGNUM Принятая Еврокомиссией директива об использовании одноразового пластика «абсурдна», заявил во вторник, 1 июня, министр по делам «экологического перехода» Роберто Чинголани.
Единственным приемлемым видом пластика объявляется перерабатываемый, биоразлагаемый же пластик попадает в «черный список», отметил министр.
Но в то же самое время та же Еврокомиссия финансирует проекты, предполагающие производство именно биоразлагаемого пластика, подчеркнул он.
Власти Италии просят Еврокомиссию разъяснить эти «противоречивые сигналы», поступающие из Брюсселя, заключил Чинголани.