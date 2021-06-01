Москва, , 19:53 — REGNUM Агент 26-летнего ивуарийского центрального защитника московского ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк заявил, что его клиент намерен остаться в столичной команде.

Седрик Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» 29 августа 2019 года. «Красно-синие» отдали за футболиста 400 тысяч евро. При этом на данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро. Контракт Гогуа с ЦСКА рассчитан до конца сезона 2022/23.

В прошедшем сезоне, выступая за «Ротор» на правах аренды, Седрик Гогуа принял участие в 22-х матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги.