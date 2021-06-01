Воронеж, , 19:38 — REGNUM Доследственную проверку в связи с сообщениями о якобы имеющим место нарушении прав пациентов психоневрологического диспансера в поселке Орловка Хохольского района Воронежской области начали следователи, сообщила 1 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

«Следователями СК России будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в публикации, и выяснение причин сложившейся ситуации. В рамках проверки будет опрошена заявительница, медицинский персонал и сотрудники данного учреждения, должностные лица областного департамента здравоохранения, проверены условия проживания и содержания пациентов, истребована и изучена соответствующая документация, проведены иные проверочные мероприятия», — сообщили в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсети были опубликованы свидетельства бывшей пациентки психдиспансера о жестокости медицинского персонала по отношению к маленьким пациентам диспансера, антисанитарии и даже сексуальном насилии. В департаменте здравоохранения Воронежской области подтвердили, что девушка являлась пациенткой учреждения, но все обвинения в нарушениях отвергли.

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