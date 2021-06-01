Минск, , 20:19 — REGNUM Пользователи Сети «затравили» исполнителя Валерия Меладзе за выступление на корпоративе, организованном Виктором Лукашенко, старшим сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщило издание «Рамблер».

По данным издания, на корпоративе также выступили артисты Григорий Лепс, Эмин Агаларов и Вера Брежнева. После проведения концерта белорусские пользователи стали критиковать российских звёзд в социальных сетях. Вера Брежнева и Валерий Меладзе отключили возможность оставлять комментарии в нескольких постах.

Добавим, что менеджеры артистов сообщили о дезинформации со стороны организаторов — они не знали, что мероприятие как-то связано с сыном Лукашенко. «Нам было сказано, что это корпоратив телеканала «Жара». А потом появилась эта информация в интернете. Мы сами, мягко говоря, удивлены», — объяснил представитель Веры Брежневой.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты считают, что Гарик Харламов встречается с Екатериной Ковальчук