Екатеринбург, , 18:27 — REGNUM В Екатеринбурге дальнобойщик напал на водителя иномарки на улице Амундсена. Видео с места инцидента разместили журналисты.

На видеозаписи видно, что легковую машину несколько раз подрезал водитель фуры. После этого дальнобойщик перегородил кабиной соседнюю полосу движения, вышел из грузовика и начал угрожать пенсионеру. Водитель фуры разбил монтировкой левое зеркало заднего вида иномарки.

В полиции отказались возбуждать уголовное дело по факту инцидента, передаёт портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате ДТП на Екатеринбургской кольцевой автодороге снесли пешеходный мост.

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