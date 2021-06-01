Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Президент США Джо Байден во вторник, 1 июня, расскажет о том, какие шаги собирается предпринять его администрация, чтобы решить проблему расового неравенства в уровне доходов в США. Вместе с тем президент не уделит много времени вопросу студенческих кредитов, которые многие просят отменить, сообщает 1 июня Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Байден объявит, что планирует выделить миллиарды долларов на благо живущих в недостатке меньшинств. Также на федеральном уровне планируется поддержать малый бизнес, который принадлежит афроамериканцам и мексиканцам. Более того, президент расскажет, каким образом его администрация намерена решить проблему дискриминации в сфере жилья.

Источники сообщили, что у них нет информации на счет списания студенческих кредитов на образование, о которых просят многие политики. Например, сенатор от штата ВермонтБерни Сандерс внес на рассмотрение в Конгресс законопроект, предусматривающий списание всех долгов американских студентов по кредитам на образование.

Отметим, на данный момент общие долги американских студентов составляют порядка $1,6 трлн. Всего в США закредитовано 45 млн учащихся.

Напомним, администрация Джозефа Байдена, призывая к защите прав человека по всему миру, намерена отстаивать эти права и в свой стране, где по-прежнему имеют место проявления «расизма и экономической несправедливости». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступивший на 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

При этом Блинкен отметил, что новая американская администрация с первого дня своего правления занялась устранением «причин этой несправедливости», укоренившихся в различных сферах жизнедеятельности страны, включая систему предоставления жилья, тюремную систему, улучшении условий жизни коренных народов и борьбе с дискриминацией в отношении граждан США азиатского происхождения.