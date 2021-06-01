Сочи, Краснодарский край, , 18:53 — REGNUM Фанаты комика Гарика Харламова подозревают его в романе с актрисой Екатериной Ковальчук. Об этом сообщило издание Spletnik.

По данным СМИ, пользователи социальной сети Instagram заметили, что Харламов и Ковальчук отдыхают в одно время в Сочи. А также они по отдельности опубликовали фотографии с участниками группы Little Big Софьей Таюрской и Ильёй Прусикиным, которые недавно подтвердили свои отношения.

Добавим, что Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук вместе снимались в комедийном сериале «Гусар». Премьера проекта состоялась в октябре 2020 года.

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