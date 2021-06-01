Москва, , 17:59 — REGNUM Руководство московского ЦСКА продлило контракт с 19-летним российским центральным полузащитником Тигранов Аванесяном на пять лет до конца сезона 2025/26. Об этом 1 июня сообщили на официальном сайте клуба.

В прошедшем сезоне, выступая за «Тамбов» на правах аренды, Аванесян принял участие в трех матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги. В рамках Кубка России футболист сыграл в одном матче.

В составе молодежных сборных России U16, U17, U18 Аванесян суммарно принял участие в 25-ти встречах.

Российский спортсмен является воспитанником академии «красно-синих». На данный момент портал transfermarkt оценивает Тиграна Аванесяна в 250 тысяч евро.