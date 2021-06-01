Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Присутствие представителей ЛГБТ-сообщества в американской армии никоим образом не влияет на уязвимость армии, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин и добавил, что спекуляции на эту тему выгодны только России и Китаю. Об этом 1 июня сообщает Life.

«ВС США не становятся более уязвимыми и никогда таковыми не будут. Я уверен, что наши противники, в том числе русские и китайцы, спекулируют на подобных заявлениях», — отметил Остин.

ИА REGNUM напоминает, 25 января президент США Джозеф Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в ВС США. Некоторые граждане пришли к выводу, что решения Байдена носят скорее показательный характер и призваны банально отменить все решения, которые были приняты Трампом за время его президентского срока.