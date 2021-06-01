Москва, , 18:52 — REGNUM Украинская певица Ани Лорак рассказала о предложениях представителей мужских журналов организовать фотосессию артистки. Об этом сообщило издание Starhit.

По данным издания, Лорак раскрыла суммы гонораров за съёмку. «Периодически обращаются всевозможные издания. Даже деньги предлагают, тысяч 500, вот до миллиона доходило. Но миллион — это значит фотосессия в стиле hot», — поделилась певица.

Ранее Ани Лорак прокомментировала скандал с продюсером Константином Меладзе. Артистка утверждала, что её слова в одном из интервью неправильно поняли: «…началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь — к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое».

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