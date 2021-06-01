Симферополь, , 17:31 — REGNUM Республика Крым готова принимать большое количество туристов из Белоруссии — регион имеет для этого все возможности. Об этом 1 июня заявил председатель комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«В нашем современном аэропорту есть международный терминал, который может очень быстро развернуть всё необходимое для приёма граждан Белоруссии. И по данным, которые есть у меня, до «ковидного» года, невзирая на санкции и трудности добраться до Крыма, мы принимали около 20 тысяч жителей Белоруссии в летний период», — заявил Черняк телеканалу «Крым 24».

По мнению Черняка в случае запуска прямого авиасообщения между Минском и Симферополем число белорусских туристов в Крыму вырастет в разы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма повторили предложение властям Белоруссии открыть прямое пассажирское авиасообщение с Симферополем. Гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что компания не планирует выполнять рейсы в Крым. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил такой возможности.

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