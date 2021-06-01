Симферополь, 1 июня 2021, 17:31 — REGNUM Республика Крым готова принимать большое количество туристов из Белоруссии — регион имеет для этого все возможности. Об этом 1 июня заявил председатель комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
По мнению Черняка в случае запуска прямого авиасообщения между Минском и Симферополем число белорусских туристов в Крыму вырастет в разы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма повторили предложение властям Белоруссии открыть прямое пассажирское авиасообщение с Симферополем. Гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что компания не планирует выполнять рейсы в Крым. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил такой возможности.
Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия может открыть авиарейсы в Крым — Лукашенко