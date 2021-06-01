Минск, , 17:01 — REGNUM Вопрос о запуске авиаперелётов в Крым из Белоруссии прорабатывается Москвой и Минском, сообщил 1 июня белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией.

Отметив, что Киев закрыл небо для Белоруссии, глава республики отметил, что в Мисхоре есть санаторий, куда всегда ездили из Белоруссии.

Владимиру] Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают» . Лукашенко «Я [президенту РФсказал:

Сейчас, добавил глава Белоруссии, Москва и Минск прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Он пояснил, что в своё время 4-й украинский президент Пётр Порошенко просил его, чтобы белорусы летали в Крым через Украину, а не через Россию.

Читайте ранее в этом сюжете: «Опять яйца с гнильцой» — «Белавиа» отказалась от полётов в Крым