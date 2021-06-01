Таганрог, Ростовская область, 1 июня 2021, 16:52 — REGNUM В Ростовской области благодаря прокурорской проверке женщина-инвалид получила долгожданное жильё. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.
В прокуратуру вынужденно обратилась женщина, имеющая вторую группу инвалидности. Жительница Таганрога заявила о нарушении муниципальными властями её жилищных прав. В список лиц, имеющих право на предоставление жилья вне очереди, женщина была включена с 2019 года.
Прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием обязать местные власти обеспечить инвалида благоустроенным жильём. Суд поддержал заявление надзорного ведомства.
Решение суда исполнено.