Москва, , 16:44 — REGNUM Российская телеведущая и певица Ольга Бузова станет арбитром Чемпионата Европы по футболу. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте 1 июня.

«Я возвращаюсь в футбол. Только теперь уже в качестве арбитра в Чемпионате Европы по Футболу», — написала Бузова. Также телеведущая обратилась к участникам соревнования: «Держитесь, футболисты, красных карточек у меня много припасено».

ИА REGNUM напоминает, что Ольга Бузова несколько лет была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016 году брак был расторгнут.