Сочи, Краснодарский край, , 16:43 — REGNUM Телеведущий Иван Ургант снял скетч о купании президента Белоруссии Александра Лукашенко в Чёрном море. Шуточный ролик уже доступен на YouTube-канале шоу «Вечерний Ургант».

На видео телеведущий даёт указания людям в масках дельфинов, чтобы они правильно плавали вокруг яхты главы Белоруссии. «Если вдруг встретите усатого моржа, не пугайтесь, это президент Белоруссии», — говорит им Ургант.

Ранее в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко. Глава РФ предложил своему коллеге искупаться в Чёрном море.

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