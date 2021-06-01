Москва, , 14:50 — REGNUM Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на заседании Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, посвященном развитию системы дополнительного образования и поддержки талантов, предложил передать после проведения всероссийской переписи населения в этом году использованные для нее электронные планшеты школьникам из нуждающихся семей.

«У нас 68 тысяч многодетных семей, где пятеро и более детей, двое и более школьников, которым не хватает компьютеров. Мы пока нашли и передали только 24 тысячи компьютеров. У нас дефицит. Валентина Ивановна, есть предложение. В этом году будет перепись, для которой закуплено 300 тысяч планшетов. Для Росстата. Давайте мы передадим часть этих планшетов многодетным семьям, где действительно у детишек нет этой возможности. Для этого не нужны новые компьютеры. 40 тысяч семей у нас не обеспечены необходимой техникой. Думаю, что за счет переписи в этом году можно было бы им сильно помочь», — обратился Кузнецов к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, проводившей заседание.

Он рассказал о проекте Народного фронта «МногоДарю: компьютеры — детям», который стартовал в апреле 2020 года с переходом школьников на дистанционное обучение в связи с пандемией. Проект по сбору компьютерной техники для многодетных семей вырос из общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. К нему подключились свыше 20 НКО и предпринимателей в 40 регионах, поддержку оказывает Ростех и Роскосмос.

В своем выступлении Кузнецов сообщил и о других профильных проектах Народного фронта по поддержке и наставничеству для детей. Проект «Взлетная полоса» помогает 100 детям-сиротам из 13 регионов подготовиться к поступлению в вуз. Благодаря проекту «Летай со мной» 120 детей из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Ульяновска в возрасте 5−14 лет с диагнозом ДЦП проходят курсы лечебной и адаптивной физкультуры в аэротрубе. Проект «Молодежки ОНФ» «Тренер» социализирует в семи пилотных регионах трудных подростков через спорт, добрые дела и наставничество. Вместе с Министерством просвещения и Минпромторгом Народный фронт запустил проект «Вдохновители» по реализации подростками своих инициатив и проектов при поддержке предпринимателей, ученых и общественных деятелей.

«Практика показывает, что не один человек, будь он представителем бизнеса или власти, не отказал нам в помощи при реализации проектов, которые меняют к лучшему жизнь особенных во всех смыслах детей. Очень важно масштабировать подобные проекты, чтобы не только помочь максимальному количеству ребят, но и укрепить культуру взаимопомощи и получить значимый эффект для государства в целом», — подчеркнул руководитель Исполкома ОНФ.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил на заседании, что более 4 млн школьников и студентов участвуют в проектах РСВ.

«Все проекты, которые реализуются на нашей платформе, дистанционны, бесплатны, и мы стараемся, чтобы они были доступны из любой точки России, где есть интернет. В марте мы вместе с ВЦИОМ провели опрос. 70 процентов опрошенных признались, что участие в наших проектах помогло им определиться с профессиональной областью, в которой они хотят развиваться. Мы за три года научились выявлять лучших ребят и давать им возможность продвинуться. Теперь нужно сделать, чтобы мы не теряли ребят, студентов, прошедших через все проекты нашей платформы. Мы запускаем трек развития, выстраиваем программы образовательного центра мастерской управления Сенеж, реализуем программу наставничества, формируем сообщество выпускников проектов нашей платформы. И мы вовлекаем самих ребят в создание новых проектов, чтобы мы все вместе сделали эту программу, которую поручил Президент, максимально эффективной», — сказал Алексей Комиссаров.