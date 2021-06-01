Москва, , 14:37 — REGNUM Восстановление нефтяного сектора РФ и связанного с ним грузооборота во многом будут ограничены действием соглашения ОПЕК+. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Николай Кондрашов.

«Проведенный в конце апреля 2021 года институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ консенсус-прогноз среди независимых прогнозистов составил 3,1% прироста ВВП в 2021 году. При этом публикация Росстатом лучшей, чем ожидал МЭР, цифры по ВВП за I квартал говорит о том, что прирост ВВП в 2021 году скорее составит около 3,3%, что примерно одинаково соответствует оценкам Всемирного банка (3,2%) и АКРА (3,5%)», — сказал Кондрашов.

Как полагает экономист, дальнейшая траектория восстановления экономики России будет определяться эпидемиологической обстановкой, скоростью оживления мировой экономики и налаживания внешней торговли и фискальной политикой.

«Склонность населения к потреблению в I квартале уже даже превысила докризисные уровни (отчасти это связано с закрытостью внешних границ), поэтому больше это не сможет быть драйвером восстановления, особенно после открытия границ для туризма. А восстановление нефтяного сектора и связанного с ним грузооборота во многом будут ограничены действием соглашения ОПЕК+», — сказал Кондрашов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, государственный долг России за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 млрд руб., до 19,68 трлн руб.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдолг России увеличился на 741,3 млрд рублей