Симферополь, , 14:05 — REGNUM Следственный комитет России, а также администрация Симферополя проигнорировали запросы федерального информационного агентства REGNUM относительно процессуального статуса, а также обстоятельств трудоустройства бывшего начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, а ныне заместителя главы администрации Симферопольского района Республики Крым Владимира Боделана.

ИА REGNUM было подготовлено и направлено три редакционных запроса: в адрес главы Крыма Сергея Аксёнова (14 мая), председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина (14 мая) и главы администрации Симферопольского района Диониса Алексанова (18 мая). Запросы в адрес органов власти содержали вопросы о проведении проверок в отношении Владимира Боделана при приёме его на муниципальную службу, в адрес следственных органах — о наличии у Боделана процессуального статуса по уголовным делам, возбужденным Следственным комитетом России по факту гибели людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

В сроки, установленные законодательством РФ, ответ на запрос был направлен только аппаратом Совета министров РК, которым вопросы о проверках при приёме на работу переадресовывались в администрацию Симферопольского района.

Владимир Боделан, в соответствии с информацией, размещённой на сайте администрации Симферопольского района, с декабря 2010 по июль 2014 года занимал должность начальника главного управления ГСЧС Украины в Одесской области. После этого, с сентября 2016 года по ноябрь 2019 занимал должность заместителя начальника Центра ФКУ ЦСИ ГЗ МЧС России — начальник Крымского филиала ФКУ ЦСИ ГЗ МЧС России, с декабря 2019 по октябрь 2020 года был помощником главы Республики Крым, а 5 октября 2020 года — назначен заместителем главы администрации Симферопольского района Республики Крым.

Интерес к личности Владимира Боделана связан с тем, что на Украине он стал фигурантом уголовного дела в связи с пожаром в одесском Доме профсоюзов по статье об оставлении в опасности. Сам он после трагедии 2 мая покинул Украину и переехал в Крым. Российский паспорт, в соответствии с информацией, предоставленной ИА REGNUM аппаратом Совмина РК, он получил 7 февраля 2015 года — документ он предоставил при трудоустройстве на должность помощника главы Крыма.