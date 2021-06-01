Минск, , 13:03 — REGNUM В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи глава Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал с российским лидером цену на природный газ. Об этом 1 июня рассказал белорусский лидер в ходе совещания по вопросам сотрудничества с РФ в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

«Лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с поставкой нефти и газа, в том числе компенсацию потерь от российского налогового маневра, сотрудничество в таможенной и налоговой сферах и развитие военно-технического сотрудничества», — говорится в материале журналистов агентства.

«Нет никаких проблем с поставкой природного газа. Сколько надо — столько и надо. Этот вопрос окончательно не закрыт. Не закрыт в том плане, что президент (России) мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ», — уточнил Лукашенко.

Также он уточнил, что данный вопрос будет проработан на уровне правительств двух стран и добавил, что президенты государств договорились о заключении межправительственного соглашения об этом.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет и дальше оказывать поддержку Белоруссии на фоне заявлений США о подготовке Вашингтоном введения санкций в отношении Минска.