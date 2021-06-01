Калуга, 1 июня, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 49 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 1 июня. Днём ранее, 31 мая, в регионе было зарегистрировано 47 случаев.

Скриншот фото правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» В инфекционной больнице

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 723 человек, 1 216 человек находятся на лечении, 34 166 человек выздоровели. Всего с начала пандемии в регионе скончался 341 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По данным областного минздрава, в медучреждениях региона развернуто 930 инфекционных коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией, резерв коечного фонда составляет свыше 21%. На лечении в стационарах находится 732 пациента, из них на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 25 пациентов. Более 35 тысяч пациентов обеспечено бесплатными лекарствами на сумму 68 млн рублей. Охват тестированием составляет 237,4 на 100 тысяч населения. С начала пандемии в Калужской области обследовано свыше 674 тысяч человек.