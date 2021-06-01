Москва, , 12:18 — REGNUM Рост цен в магазинах связан с большими объёмами ликвидности, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на «Неделе ритейла 2021».

Министр отметил, что сегодня вызовы «связаны с экстремальным ростом цен».

«Я думаю, то, что происходит с ценами сегодня — это не совсем пандемия, это следствие и последствия напечатанных кое-где большого количества ликвидности. По-моему, это вещи абсолютно очевидные», — сказал он.

При этом Мантуров отметил стабильность цен на продовольствие.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема роста цен на металлургическую продукцию составит повестку совещания главы Минпромторга Дениса Мантурова с владельцами крупнейших металлургических компаний.

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