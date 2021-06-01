Новосибирск, , 11:56 — REGNUM В школы Новосибирска в следующем учебном году пойдут 23 тысячи первоклассников. Об этом сегодня, 1 июня, сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев уточнил, что в городские школы придёт на 1,5 тысячи детей больше, чем в прошлом учебном году. Всего в общеобразовательных учреждениях муниципалитета обучаются 194 тысячи детей.

В регионе в 2021—2022 учебном году за парты сядут 37 тысяч первоклассников. Это на две тысячи больше, чем в прошлом году.