Москва, 6 июня, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Борис Станиславович Нарбут (1915−1995) до начала войны освоил сапёрное дело. На фронте воевал с июня 1941 года.

Борис Станиславович Нарбут

В 1943 году в звании старшего лейтенанта командовал ротой 91-го инженерного батальона в 47-й армии.

В ходе форсирования Днепра у города Канев (Черкасская область) в ночь на 26 сентября на шести лодках оперативно переправил на правый берег Днепра: 14 699 человек красноармейцев, 126,3 тонны боеприпасов, 31 орудие, 18 минометов, 1260 мин, 8 легковых машин, 38 повозок с грузом, 3 тонны горючего, 12 м³ лесоматериалов, 169 тонн продовольствия. Одновременно с правого берега он вывез 2656 раненых, а также 3954 человека команд хозяйственников.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года старшему лейтенанту было присвоено звание Герой Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4489).

Также за время войны Бориса Станиславовича наградили орденами Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени.

После Победы Нарбут продолжил службу в армии. В 1950 году окончил Военно-юридическую академию. Работал в военной прокуратуре. В 1970 году в звании полковника юстиции вышел в отставку.

Жил в городе Азов (Ростовская область). Работал начальником юридического отдела оптико-механического завода. За мирные годы к наградам, полученным на фронте, прибавились ордена Красной Звезды и Трудового Красного Знамени.