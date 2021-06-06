Москва, 6 июня, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Сергей Алистрахович Чхаидзе (1919−1971) до войны работал актером в театре города Махарадзе (ныне Озургети).

Сергей Алистрахович Чхаидзе

Был мобилизован в 1941 году и направлен на фронт в августе 42-го.

В мае 1944 года в звании старшего сержанта служил помощником командира взвода 1375-го стрелкового полка 414-й стрелковой дивизии в Приморской армии.

7 мая в боях за Севастополь он уничтожил расчет пулемета противника. Затем, незаметно пробравшись в расположение неприятеля, Чхаидзе захватил пулемет с боеприпасами.

В боях за Сапун-гору, когда погиб командир штурмовой группы, старший сержант принял на себя командование ею. Несмотря на полученное ранение, продолжал руководить действиями бойцов. Сумел забросать гранатами и подавить огонь ДЗОТа, первым ворвался в расположение противника. В рукопашном бою уничтожил 13 вражеских солдат.

В целом за период боев в Крыму на счету Сергея Алистраховича насчитывалось 44 уничтоженных гитлеровских солдата и офицера, а группа под его командованием также уничтожила 145 немцев, 9 пулеметов, взяла в плен 29 человек, захватила в качестве трофеев 12 минометов, 10 орудий, 3 склада с боеприпасами и большое количество стрелкового оружия.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старшему сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3711).

После Победы воин демобилизовался. Вернулся в Махарадзе, где жил и работал.