Москва, 5 июня, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Степан Григорьевич Устинов (1911−1943) до войны работал на металлургическом заводе в Нижней Салде (Свердловская область). После мобилизации с 1943 года воевал в звании красноармейца разведчиком 205-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии в 13-й армии.

Степан Григорьевич Устинов

Согласно представлению к званию Героя Советского Союза, «при наступлении на город Бахмач (Черниговская область — А. М.) он с группой бойцов зашел ночью в тыл противника, точно выявил его силы и огневые средства и сообщил командованию. При наступлении части он открыл в тылу врага залповый огонь по скоплению вражеской пехоты. Лично уничтожил до 50 солдат и офицеров. Использовав замешательство, он захватил 3 ручных пулемета и доставил в часть.

При разведке подступов к реке Десна он тихо зашел в деревню, разведал силу противника, убил немецкого пулеметчика, охранявшего вход в деревню, зажег один немецкий танк и на запряженной немецкой повозке возвратился назад.

На берегу Днепра он 2 суток вел (…) разведку, установил, что правый берег в районе деревни Домантово (Киевская область — А. М.) не охраняется. Полк форсировал реку без потерь. Тов. Устинов первым переправился на правый берег, проник в расположение противника и, установив его силы и намерения, сообщил подразделениям и командованию. В разведке он из ручного пулемета убил около 20 немцев и возвратился с ценными сведениями (…)

За период боев привел 5 пленных и доставил много ценных документов».

24 сентября 1943 года Степан Григорьевич погиб в бою, столкнувшись немецкой засадой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года красноармеец Степан Григорьевич Устинов посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.