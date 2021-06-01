Москва, , 10:57 — REGNUM Одним из участников праймериз в 2021 году стал профессор РАН, ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он сравнил предварительное голосование со своего рода конкурентной борьбой:

«Жители нашего города, нашей страны, выбирают того кандидата, кто сможет в дальнейшем участвовать в выборах от партии «Единая Россия». Для человека, который участвует в праймериз это — очень большая ответственность. И это — очень важный период, поскольку в диалоге с москвичами (в моем случае) можно составить приоритеты в предвыборной программе.

Моя предвыборная программа основана на четырёх блоках: образование и наука, здравоохранение, экологический блог и социальная ответственность застройщиков в Москве — это особенно важная тема. Я могу точно сказать, что предварительное голосование — это такой важный стимул, который помогает активизироваться по всем направлениям и добиваться результата.

Спасибо большое жителям, которые за меня голосовали, потому что очень хороший результат получился по 206-му округу. Я всем благодарен и надеюсь оправдать всё возложенное на меня доверие.

В этом году дебатов не было, но проходило очень много встреч со школами, педагогами, учениками, системой здравоохранения, социальными работниками. Частично они проходили в онлайн форме — это была особенность текущего года».

Как сообщало ИА REGNUM, в предварительном голосовании (праймериз) партии «Единая Россия», которое проходило в онлайн-режиме, приняли участие более пяти миллионов человек. Лидерами по активности выборщиков на праймериз стали Свердловская область и Москва, а также Краснодарский край и Московская область.

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