Вашингтон, , 10:38 — REGNUM «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:114.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Вашингтона» Брэдли Бил, записавший в свой актив 27 очков. Кроме того, Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 19 очков, 21 подбора и 14 результативных передач.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал форвард Тобиас Харрис, сделавший дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.

Таким образом, «Вашингтон» сократил отставание в серии до четырёх побед. Счёт стал 3:1 в пользу «Филадельфии».

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