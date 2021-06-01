Санкт-Петербург, , 08:58 — REGNUM Оперативники полиции задержали в Санкт-Петербурге воров-домушников, промышлявших квартирными кражами с использованием альпинистского снаряжения. Таким образом злоумышленники смогли завладеть имуществом на сумму около 1,5 млн рублей. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, сначала злоумышленники какое-то время следили за выбранным объектом, определяя время отсутствия хозяев. Убедившись, что жильцов нет дома, они, пользуясь альпинистскими навыками, проникали в квартиру через окно.

«Одна из таких «вылазок» стала для домушников роковой. Сотрудники угрозыска совместно с Росгвардией задержали их по горячим следам сразу после кражи из квартиры дома 43 по улице Ленсовета», — рассказали в ведомстве.

По факту кражи из квартиры на Ленсовета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Помимо краденого имущества у задержанных изъято альпинистское оборудование и рации. «Верхолазами» оказались трое ранее судимые мужчин, 38-и, 34-х и 44-х лет.

«Один из них отбывал наказание за убийство, другой был судим за преступление сексуального характера», — уточнили в пресс-службе Главка.

По данным оперативников, злоумышленники причастны к нескольким подобным преступлениям, ущерб от которых составляет порядка 1,5 млн рублей. Все трое задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.