Абакан, , 08:11 — REGNUM По состоянию на начало 2021 года в Хакасии, по предварительным данным, численность детей (до 17 лет включительно) составляла 128,4 тысячи человек — 24,1% от общей численности населения. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в Красноярскстате.

51,3% в общей численности детей составляли мальчики, 48,7% — девочки. По данным статистиков, большая часть детей (68,2%) проживает в городской местности.

В Хакасии в прошлом году родились 5366 детей, в том числе 57 двоен. Мальчиков появилось на свет на 144 человека больше, чем девочек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в 2020 году появились на свет 28 998 детей, в том числе 296 двоен.

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