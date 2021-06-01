Красноярск, , 08:00 — REGNUM По данным на начало 2021 года, в Красноярском крае численность детей (до 17 лет включительно) составляла 632,7 тысячи человек. Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в Красноярскстате, это 22,2% от общей численности населения региона.

В регионе проживают 249,2 тысячи детей в возрасте от ноля до шести лет; 290,7 тысячи детей — от семи до 14 лет; 92,8 тысячи детей — от 15 до 17 лет.

В Красноярском крае насчитывается больше мальчиков (51,4%), чем девочек (48,6%). Большая часть детей проживает в городской местности — 76,2%.

В 2020 году в Красноярском крае появились на свет 28 998 детей, в том числе 296 двоен.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в России отмечается День защиты детей.

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