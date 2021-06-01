Ульяновск, , 05:36 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей основные мероприятия пройдут в музеях и на открытых площадках. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В областном центре одной из основных площадок станет усадьба семьи Ульяновых. Здесь будет работать музей ульяновского автомобильного завода, пройдёт интерактивное занятие с исторической реконструкцией игр и состоится выступление государственного духового оркестра «Держава». В парке «Семья» пройдёт студенческий концерт.

Интерактивные программы и различные мастер-классы запланированы в художественном музее, игру «Дорожное приключение» проведут в музее «Гараж СССР», мастер-классы по лепке из глины состоятся в музее А. А. Пластова, где также откроется выставка народных художественных промыслов «Дымковская игрушка».

Кроме того, в областной детской библиотеке с юными читателями встретится писательница Юлия Лайус, а в Центре современного искусства откроется выставка детского творчества.