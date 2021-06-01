Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Волна плазмы, выброшенной 28 мая с Солнца, достигнет Земли 1 июня. Об этом сообщил сайт spaceweather.com.

Ученые отмечают, что указанный выброс станет самым ярким и быстрым в рамках нового 25-го солнечного цикла. Специалисты предупреждают, что волна плазмы может спровоцировать незначительные геомагнитные бури.

Вместе с тем они отмечают, что Земли достигнет только периферия облака. Также сообщается, что в приполярных широтах можно будет увидеть северное сияние.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля на Солнце были зафиксированы три вспышки со средней продолжительностью 5−7 минут.

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