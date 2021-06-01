Москва, , 05:48 — REGNUM В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) Вооружённых сил России в летний период обучения будет проведено более 30 тактических учений с ракетными полками и свыше 70 тактико-специальных учений с воинскими частями обеспечения и охраны. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Основные усилия боевой подготовки в этом периоде обучения будут направлены на повышение выучки личного состава, полное выполнение планов подготовки объединений (соединений и частей), повышение качества и поиска новых путей эффективности проводимых мероприятий», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что до месяца увеличится продолжительность отработки задач полевого выхода в подразделениях обеспечения. Также возрастёт количество проводимых учений батальонного и ротного уровней.

В связи с завершением перевооружения на новые системы и прибытием выпускников вузов 2021 года, в полках РВСН будет продолжено внедрение новых программ и методик, которые позволят в полном объёме использовать все тактико-технические характеристики, заложенные в новейшие ракетные комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области завершились масштабные учения дислоцированного в регионе соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), вооружённого подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс».

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