Пекин, , 05:13 — REGNUM В общей сложности 18 639 человек были задержаны за незаконное пересечение границы с декабря 2020 года, что на 248% больше, чем в прошлом году, сообщила Национальное управление иммиграции КНР, передает 31 мая агентство Синьхуа.

С тех пор как министерство начало специальную кампанию в конце прошлого года, власти расследовали 6732 уголовных дела, связанных с действиями, которые ставят под угрозу безопасность границ, а также арестовали 17 285 подозреваемых по всей стране, что на 156% и 202% больше, чем в прошлом году, соответственно.

Преследуя преступные сети и их организаторов, китайская полиция и пограничные органы раскрыли 242 группы, нарушавших безопасность границ, 42 притона, функционирующих в качестве пересадочных станций, изъяли 889 транспортных средств, а также упразднили 256 агентств и предприятий, нанимающих нелегальных иммигрантов.

Представитель администрации заявил, что китайская полиция и пограничные органы будут и далее усиливать борьбу с преступлениями, связанными с пограничным контролем, и защищать законные права и интересы выезда и въезда в страну китайских граждан и иностранцев.