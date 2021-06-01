Владивосток, , 04:29 — REGNUM О снижения давления на бизнес и экологической безопасности дальневосточных регионов говорили 31 мая на межведомственном совещании Минвостокразвития РФ и Генпрокуратуры во Владивостоке под председательством вице-премьера Юрия Трутнева и заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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По словам Трутнева, после того, как развитие Дальнего Востока было определено национальным приоритетом на весь 21 век, было принято 57 федеральных законов по повышению инвестпривлекательности региона. Но только изменениями в законодательстве создать благоприятную среду для инвестиций невозможно.

«Надо отметить, что некоторые движения в части административного давления существуют. В 2017 году Дальний Восток занимал по уровню административного давления последнее место, то есть показатели были самыми высокими. На сегодняшний день занимает шестое. В то же время в 2020—2021 годах в ДФО проведено более 400 тысяч проверок, из которых только 4% — плановые, 96% — внеплановые. Наибольшее количество внеплановых проверок проводится по линии Роспотребнадзора, Гоструда, МЧС, Ростехнадзора», — сказал полпред президента РФ Юрий Трутнев.

Для защиты предпринимателей законодательно заложена норма, требующая согласования с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики проведение проверок резидентов ТОР. По результатам этой работы из 309 обращений с просьбой разрешения проверки в 90% это разрешение получено.

«Нередко внеплановые проверки проводятся по обращениям, подготовленным конкурирующими структурами либо самими проверяющими. Также в проверках используется расширительный принцип, то есть выходят по одной конкретной теме, а проверять начинают по всему спектру вопросов — до нахождения какой бы то ни было зацепки. Эту практику нам тоже нужно проанализировать и, на мой взгляд, прекращать», — добавил вице-премьер.

По словам Дмитрия Демешина, число проверок предпринимателей на Дальнем Востоке в 2020 году стало минимальным за последние 11 лет. Он сообщил, что в ближайшее время проверки будут возможны только с разрешения прокурора.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что предприниматели оценивают инвестклимат в регионе как «благоприятный».

"В Приморье префенциональный режим позволяет минимизировать или обнулить на первом этапе налог на землю, имущество, прибыль, что является весомым аргументом в пользу привлекательности территории. И тем инвесторам, которые ведут бизнес открыто, опасаться нечего. Когда возникают жалобы со стороны жителей, тогда возникают основания для проверок, но и они будут упорядочены. Полпредство, прокуратура работают над тем, чтобы для бизнеса «горел зеленый свет». Это даст предпринимателям уверенность в том, что просто так к ним не зайдут», — сказал Кожемяко.

В Госдуму внесен пакет поправок, который содержит несколько важных для ТОРов и Свободного порта новаций. В частности, меняется принцип предоставления статуса резидента — от «можно заниматься всем, что разрешено» — к «можно заниматься всем, что не запрещено». Но меры по защите бизнеса от административного давления еще предстоит усилить.

Еще один важный вопрос, обсуждаемый на совещании, — экология, чистый воздух и чистая вода.

«В частности, загрязнение воздуха приводит к заболеваемости граждан, сложностям в решении поставленных президентом задач по достижению средней продолжительности жизни к 2037 году до 78 лет. В свою очередь, Правительство РФ готово совместно рассматривать вопросы финансирования этих мероприятий, это позволит общим усилиями быстрее и эффективнее решать вопросы», — акцентировал Юрий Трутнев.

Дмитрий Демешин добавил, что при реализации задач по развитию туризма, созданию туркластеров, особого внимания требуют вопросы применения экологического законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае полиция предотвратила заказное убийство бизнесмена, которое планировал один из предпринимателей в Кунгуре.