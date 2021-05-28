Кунгур, Пермский край, , 14:07 — REGNUM В Пермском крае полиция превратила заказное убийство бизнесмена, которое планировал один из предпринимателей в Кунгуре. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью получили информацию о готовящемся убийстве, мотивом для совершения преступления являлась личная неприязнь.

В роли «киллера» выступил сотрудник полиции. Заказчик и «наемник» обговорили сумму гонорара — 800 тыс. рублей. Аванс составил 400 тыс. рублей. Полицейские инсценировали похищение «жертвы» и создали у заказчика уверенность, что его цель достигнута.

В назначенное время злоумышленник прибыл в Пермь и был задержан при передаче оставшейся части гонорара «киллеру». В отношении заказчика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту «з» части 2 статьи УК РФ («Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряжённое с разбоем, вымогательством или бандитизмом»).