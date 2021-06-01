Берлин, , 03:53 — REGNUM Делегация из высокопоставленных должностных лиц Германии приедет в Вашингтон для обсуждения проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Funke со ссылкой на осведомленные источники.

Утверждается, что в группу переговорщиков войдут советники канцлера Германии Ян Хеккер и Ларс-Хендрик Реллер. Они проведут встречу с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и американским торгпредставителем Кэтрин Тай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минэнерго США Дженнифер Грэнхолм заявила, что по трубопроводу «Северный поток — 2» транспортируется якобы самый грязный газ в мире. В ответ министр энергетики России Александр Новак заявил, что углеродный след от российского газа в четыре раза ниже, чем у сланцевого из США.