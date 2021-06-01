Токио, , 03:23 — REGNUM Женская сборная Австралии по софтболу приехала в Японию для подготовки к участию в Олимпийских играх в Токио, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что самолет со спортсменками уже приземлился в аэропорту Нарита. Это самые первые участники грядущих в Токио Олимпийских игр.

Отмечается, что команда уже прошла вакцинацию против коронавирусной инфекции. Они проведут три дня в отеле на карантине, а затем начнут тренировки на базе города Ота. Там австралийская сборная проведет около 12 матчей перед Олимпиадой.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио должны проходить с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально проведение состязаний планировалось в 2020 году, однако Олимпиаду пришлось перенести из-за пандемии коронавирусной инфекции.