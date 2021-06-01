Москва, , 02:05 — REGNUM Российские прокуроры с начала 2021 года пресекли почти 300 тысяч нарушений прав несовершеннолетних, сообщили 1 июня в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Прокурорские проверки касались всех все сфер жизнедеятельности детей, отметили в ведомстве.

«Результатом такой работы в 2020 году стало восстановление прав более 100 тысяч несовершеннолетних, за 4 месяца этого года пресечено уже около 300 тысяч нарушений», — говорится в сообщении.

Для устранения нарушений за тот же срок прокуроры внесли свыше 145 тыс. актов реагирования. Особое внимание в ведомстве уделяют полноте и своевременности оказания помощи детям, находящимся в социально опасном положении, а также детям с ограниченными возможностями здоровья и сиротам.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Сегодня в России пройдут мероприятия для детей и родителей. Президент РФ Владимир Путин встретится с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин 1 июня проведёт встречу с кавалерами ордена «Родительская слава»