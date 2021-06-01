Мехико, , 02:03 — REGNUM Власти Бразилии ещё не приняли окончательного решения о проведении в стране Кубка Америки — 2021 по футболу. Об этом вечером 31 мая заявил руководитель канцелярии администрации президента Луис Эдуарду Рамус.

«Ещё ничего не решено, хочу отметить это предельно чётко. Мы в середине пути. Но мы не станем бежать от предложения, если посчитаем возможным его удовлетворить», — сказал Рамус.

По его словам, о своём решении власти Бразилии объявят 1 июня. В качестве условий для принятия положительного решения о проведении в стране состязаний выдвигаются требования о проведении матчей без зрителей и уменьшении численностей национальных делегаций до 65 человек. При этом все члены делегаций должны быть привиты от COVID-19.

Напомним, что Кубок Америки, который должен был состояться в марте 2020 года, из-за пандемии коронавируса был перенесён на 2021 год. Он должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. В конце мая 2021 года Колумбия попросила Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) перенести турнир на конец года из-за осложнённой социально-политической ситуации в стране, однако футбольные функционеры отказали в этом, лишив страну права проведения соревнования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая КОНМЕБОЛ объявила о том, что предстоящий Кубок Америк-2021 официально перенесён из Аргентины в Бразилию.

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