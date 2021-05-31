Барселона, Испания, , 23:39 — REGNUM Сегодня, 31 мая, нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро дал комментарий касательно десяти лет проведенных в составе «Манчестер Сити» и поделился словами Пепа Гвардиолы, сказанными ему перед переходом в состав «блауграны».

«За исключением прошлого сезона, я провел в «Сити» девять очень хороших лет. Кроме того, мне удавалось помогать команде достигать высоких результатов.

В минувшем сезоне мне не удавалось показывать максимум из-за проблем с коленом. Сейчас оно в идеальном состоянии. Теперь нужно просто показать это здесь.

Когда мы выиграли АПЛ, Гвардиола сказал мне на праздничном ужине: «Ты переходишь в лучшую команду мира», — приводит слова аргентинского новичка «Барселоны» портал AS.

Напомним, что Агуэро перешел в «Барселону» на правах свободного агента и подписал с «каталонцами» двухлетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.