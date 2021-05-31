Рига, , 23:34 — REGNUM Сегодня, 31 мая, стало известно, что сборная Словакии сыграет в матчах плей-офф чемпионата мира в Латвии, благодаря поражению Швецию от команды России (2:3 Б).

Победа сборной России обеспечила словакам не ниже четвертого места в таблице группы A.

Таким образом, Словакия сможет принять участие в плей-офф ЧМ впервые с 2013 года.

В текущем розыгрыше группового этапа Словакия провела шесть матчей и набрала в них 12 очков, расположившись на третьей строчке группы. Завтра, 1 июня, команда Крэйга Рэмзи встретится со сборной Чехии.